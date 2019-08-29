В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
Представитель ведомства уточнил, что бой был "неравный".
"В результате <...> один наш защитник погиб, один получил тяжелые ранения. Трое <...> пропали без вести", — добавил он.
Позже стало известно, что пропавшие находятся в плену у боевиков полка "Азов" и их допрашивают "с применением физического насилия".
"Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными", — заявили в Народной милиции.
Конфликт на юго-востоке Украины длится более пяти лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.