В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.

Представитель ведомства уточнил, что бой был "неравный".

"В результате <...> один наш защитник погиб, один получил тяжелые ранения. Трое <...> пропали без вести", — добавил он.

Позже стало известно, что пропавшие находятся в плену у боевиков полка "Азов" и их допрашивают "с применением физического насилия".

"Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными", — заявили в Народной милиции.