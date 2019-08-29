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РИА Новости

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами

12:40 29.08.2019 (обновлено: 13:22 29.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
Представитель ведомства уточнил, что бой был "неравный".

"В результате <...> один наш защитник погиб, один получил тяжелые ранения. Трое <...> пропали без вести", — добавил он.

Позже стало известно, что пропавшие находятся в плену у боевиков полка "Азов" и их допрашивают "с применением физического насилия".
"Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными", — заявили в Народной милиции.
Конфликт на юго-востоке Украины длится более пяти лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
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