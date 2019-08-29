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РИА Новости

Ученые воссоздали череп предка человека, которому 3,8 миллиона лет

12:33 29.08.2019
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© Фото : Cleveland Museum of Natural HistoryСохранившийся череп анамского австралопитека, найденный в Эфиопии
Сохранившийся череп анамского австралопитека, найденный в Эфиопии
© Фото : Cleveland Museum of Natural History
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Группа ученых, изучив найденный в Эфиопии практически полностью сохранившийся череп анамского австралопитека, который жил около 3,8 миллиона лет назад, смогла полностью воссоздать его череп, это имеет большое значение для изучения эволюции человека, пишет научный журнал Nature.
Практически целый череп древнего человека был найден в эфиопском регионе Афар, как уточняет журнал Science, в 2016 году. После трех лет изучения находки ученые пришли к выводу, что он принадлежит взрослому представителю Australopithecus anamensis, наиболее древнему виду австралопитеков, известных науке. Представители этого вида обитали в Африке около 4 миллионов лет назад.
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"Этот череп, по всей видимости, станет еще одним известным знаковым символом эволюции человека", - пишет журнал.
Издание отмечает, что "найденный череп A. anamensis, случайно названный MRD по номеру находки, предоставляет огромный объем информации о представителе вида, так как наглядно демонстрирует, как выглядело его лицо и черепная коробка". Кроме того, он "позволяет получить представление о том, какой формы был череп гоминин на раннем этапе более известной части эволюции человека в период с 4,2 миллионов лет назад до настоящего времени". В частности, новые данные помогут определить, какие фрагменты черепа предка человека "первичны", а какие появились в результате эволюции.
Авторами научных работ по результатам исследования черепа, опубликованных в журнале Nature, выступили эфиопский палеоантрополог Йоханнес Хайле-Селассие из Кливлендского музея естественной истории, Стефани Мелилло из немецкого Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Антонино Ваццана и Стефано Бенацци из Болонского университета и Тимоти М. Райна из Университета штата Пенсильвания.
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Болонский университетАфрикаЭфиопияРИА Наука
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