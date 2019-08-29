Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США

Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года, говорится в сообщении польского энергетического концерна PGNiG.

"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", - говорится в сообщении.

Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.

Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.