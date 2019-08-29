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РИА Новости

Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США

12:33 29.08.2019
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CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead /
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года, говорится в сообщении польского энергетического концерна PGNiG.
"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", - говорится в сообщении.
Нефтяной станок-качалка
16 августа, 13:00Сказано в эфире
"Приятный побочный эффект". Российские нефтяники заработали на санкцияхАмериканские санкции увеличили спрос на российскую нефть, это позволило экспортерам заработать почти $1 млрд, сообщает Bloomberg. В эфире радио Sputnik директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал эти данные.
Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.
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PGNiGПольшаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сейчас свидомым расскажут из всех утюгов, что он мало того что дешевле Российского, что он чище и горит лучше и выделяет при горении больше тепла!))) Я уже молчу про количество молекул демократии на кубический метр!)))
29 августа, 12:45
ВВВасилий Васильев
48410001
Ай, браво!Теперь только кошерный газ! Цена значения не имеет! )))
29 августа, 12:38
rroyi
52210002
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