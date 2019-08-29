Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США

ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года, говорится в сообщении польского энергетического концерна PGNiG.
"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", - говорится в сообщении.
16 августа, 13:00Сказано в эфире"Приятный побочный эффект". Российские нефтяники заработали на санкцияхАмериканские санкции увеличили спрос на российскую нефть, это позволило экспортерам заработать почти $1 млрд, сообщает Bloomberg. В эфире радио Sputnik директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал эти данные.
Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.
Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.