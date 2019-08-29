В турецкой клинике отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Директор турецкой клиники "Яшам Хастанеси" в Аланье Нуртач Ары назвала клеветой информацию о том, что врачи изъяли органы у 16-летней россиянки, которая скончалась от перитонита.

По словам директора медучреждения, мать девушки несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей была необходима срочная операция.

"Девочка поступила к нам слишком поздно, в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите", — заявила она РИА Новости.

Как сообщила РИА Новости врач клиники "Сиедра" в Аланье Айше Бюкте, куда 13 июля обратились родители погибшей, ей сразу же сделали все анализы и поставили капельницу.

"Уровень лейкоцитов у девочки был снижен более чем в пять раз по сравнению с нормой. Мы операции не делаем, потому что у нас амбулаторная клиника, поэтому спросили у родителей, куда отправить девочку — в частную больницу или государственную. Они выбрали частную, и мы направили ее в ближайшую к нам клинику "Яшам хастанеси", — рассказала она.

Она добавила, что врачи "Яшам хастанеси" приняли решение не проводить операцию, так как у пациентки уже была последняя стадия перитонита, было слишком поздно.

"Скорее всего, у нее уже был сепсис. После смерти было сделано вскрытие в судебно-медицинском морге, и через две недели к нам должны поступить результаты — турецкие законы отводят на это два месяца", — сказала Бюкте.

Врач отметила, что девочка болела с 10 июля, это записано в истории болезни со слов ее матери. Таким образом, заявила она, врачебная помощь ей не оказывалась три дня, притом что "скорее всего, у девочки был приступ гнойного аппендицита, который надо было срочно оперировать".

Как подчеркнула Бюкте, сведения об изъятии органов ложны, к тому же "забор органов в Турции — очень сложная процедура".

Представители "Яшам хастанеси" намерены подать судебный иск против матери девочки, как только получат результаты вскрытия.

"Жандармерия ждет эту экспертизу, чтобы возбудить уголовное дело против матери, которая четыре дня не обращалась к врачам и кормила дочь активированным углем, в результате чего девочку привезли к нам в безнадежном состоянии со страшными болями", — сообщила РИА Новости юрист клиники "Сиедра" Ася Батчаева.

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику.

Оттуда девушку, по словам родителей, перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у нее острый аппендицит. Однако лечили подростка, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.

Кроме того, утверждают родители, турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов, только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.