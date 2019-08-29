В турецкой клинике отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

"Девочка поступила к нам слишком поздно, в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее было уже невозможно. Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите", — заявила она РИА Новости.
"Уровень лейкоцитов у девочки был снижен более чем в пять раз по сравнению с нормой. Мы операции не делаем, потому что у нас амбулаторная клиника, поэтому спросили у родителей, куда отправить девочку — в частную больницу или государственную. Они выбрали частную, и мы направили ее в ближайшую к нам клинику "Яшам хастанеси", — рассказала она.
"Скорее всего, у нее уже был сепсис. После смерти было сделано вскрытие в судебно-медицинском морге, и через две недели к нам должны поступить результаты — турецкие законы отводят на это два месяца", — сказала Бюкте.
"Жандармерия ждет эту экспертизу, чтобы возбудить уголовное дело против матери, которая четыре дня не обращалась к врачам и кормила дочь активированным углем, в результате чего девочку привезли к нам в безнадежном состоянии со страшными болями", — сообщила РИА Новости юрист клиники "Сиедра" Ася Батчаева.