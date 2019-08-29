МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск будет представлять посол в Польше Владимир Чушев. При этом приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии. Накануне польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники написала , что Лукашенко отказался ехать по той причине, что на мероприятия не пригласили Владимира Путина.

"Не нужно заниматься какой-то конспирологией. Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход", — заявил Глаз журналистам.

По словам пресс-секретаря, в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР.

"Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии", — подчеркнул представитель МИД.

По его мнению, это не преуменьшает роль союзных армий, но "трактовать иначе и разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно".

В частности, Глаз обратил внимание, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.

"В это же время, учитывая особенности нашей истории, для нас участие в памятных мероприятиях 1 сентября — это дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны", — заключил представитель ведомства.