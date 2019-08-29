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РИА Новости

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

12:31 29.08.2019 (обновлено: 13:16 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск будет представлять посол в Польше Владимир Чушев. При этом приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии. Накануне польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники написала, что Лукашенко отказался ехать по той причине, что на мероприятия не пригласили Владимира Путина.
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"Не нужно заниматься какой-то конспирологией. Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для нас священна, и у нас всегда был и остается прозрачный и четкий подход", — заявил Глаз журналистам.
По словам пресс-секретаря, в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР.
"Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии", — подчеркнул представитель МИД.
По его мнению, это не преуменьшает роль союзных армий, но "трактовать иначе и разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно".
В частности, Глаз обратил внимание, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.
"В это же время, учитывая особенности нашей истории, для нас участие в памятных мероприятиях 1 сентября — это дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны", — заключил представитель ведомства.
В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Мероприятия традиционно проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 4:48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.
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849676515
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Александр ЛукашенкоМИД БелоруссииПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Достойно и внятно. Поддерживаю МИД Белоруссии.
29 августа, 12:44
Владимир Ф. Быченков
21700002
Правильно, нечего легитимизировать без пяти минут подсобников гитлеровцев.
29 августа, 13:04
Lex The Warder
14101000
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