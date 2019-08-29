В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Новые российские спасательные скафандры "Сокол-М" для экипажа перспективного корабля "Федерация" не получат ширинку, а значит, космонавты не смогут соблюсти традицию Гагарина - помочиться перед стартом на колесо автобуса.
"Я не знаю, как это будет происходить - у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание", - сказал журналистам в четверг гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В случае, если заказчик выскажет такое пожелание, предприятие готово добавить ширинку у скафандра, уточнил Поздняков.
"Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух - ред.), начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина", - сказал он.
У космонавтов есть традиция перед стартом выходить из автобуса, чтобы помочиться на его колесо. Традицию заложил Юрий Гагарин. Для этого у космонавтов на текущем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" имеется специальная шнуровка. Традиция соблюдается и поныне.