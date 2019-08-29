В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос

"Я не знаю, как это будет происходить - у нас ширинки нет. Нужно дополнение в техническое задание", - сказал журналистам в четверг гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух - ред.), начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина", - сказал он.