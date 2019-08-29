В четвертом тесте онлайн-голосования приняли участие 2,2 тысячи москвичей

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В четвертом тесте онлайн-голосования, которое будет использовано на выборах депутатов Мосгордумы, приняли участие почти на 20% больше москвичей, чем на предыдущем этапе, сказал РИА Новости замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

В четвертом тесте приняли участие только жители трех районов Москвы. Они отвечали на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка составила 44,9%, больше всего проголосовало в Зеленограде - 57,75%. За время тестирования было выдано 2,2 тысячи электронных бюллетеней, всего на участие в тестировании было зарегистрировано 4,8 тысячи человек.

"Четвертое тестирование электронного голосования в столице прошло без сбоев. 28 августа в эксперименте приняли участие 2,2 тысячи человек, это на 21% больше, чем на предыдущем этапе", - рассказал Костырко.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование - это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.