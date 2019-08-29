Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:28Z
https://ria.ru/20190829/1558026795.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_14045fcf3ec080de1957028856cfc3e0.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В четвертом тесте онлайн-голосования приняли участие 2,2 тысячи москвичей

12:28 29.08.2019
80
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В четвертом тесте онлайн-голосования, которое будет использовано на выборах депутатов Мосгордумы, приняли участие почти на 20% больше москвичей, чем на предыдущем этапе, сказал РИА Новости замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.
В четвертом тесте приняли участие только жители трех районов Москвы. Они отвечали на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка составила 44,9%, больше всего проголосовало в Зеленограде - 57,75%. За время тестирования было выдано 2,2 тысячи электронных бюллетеней, всего на участие в тестировании было зарегистрировано 4,8 тысячи человек.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
24 августа, 12:39Выборы в Мосгордуму
В КПРФ объяснили, почему кандидат партии снялся с выборов в Мосгордуму
"Четвертое тестирование электронного голосования в столице прошло без сбоев. 28 августа в эксперименте приняли участие 2,2 тысячи человек, это на 21% больше, чем на предыдущем этапе", - рассказал Костырко.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование - это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Программирование
27 августа, 14:11Выборы в Мосгордуму
Ключи шифрования для онлайн-голосования в Москве поделят на семь частей
000000
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМосква
Рекомендуем
Ноутбук
Участникам онлайн-голосования будут сообщать о входе с другого устройства
РИА
Новости
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В Челябинской области цифровое телевидение доступно 99% жителей
Военнослужащие вооруженных сил КНР
Китай направит в Россию военных и технику на учения "Центр-2019"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Бурятии подростки осквернили военный памятник
Лента
новостей
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Система онлайн-голосования готова к выборам в Мосгордуму
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Глава Ростуризма назвала плюсы отдыха в Крыму в межсезонье
Тверецкая набережная
Котлеты императора в стихах Пушкина. Тайны старинного Торжка
Жареный картофель
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Воронежской области будут судить за финансирование ИГ*
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В Челябинской области расширили перечень получателей субсидий на "цифру"
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля "Фармспал"
Скорая помощь на улице Стамбула
Тело погибшей на отдыхе в Турции девочки доставят в Петербург 31 августа
Дачные участки в Подмосковье
В Подмосковье около 2 тысяч многодетных семей получили землю с начала года
Сотрудник полиции в Барселоне
В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме Город образования на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
Собянин рассказал о средней зарплате учителя в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Таджикистан после посадки в "Кольцово"
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Лента новостейМолния