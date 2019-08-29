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РИА Новости

Количество гостей ж/д салона в Щербинке может превысить 25 тысяч человек

12:39 29.08.2019 (обновлено: 12:41 29.08.2019)
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Международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" проходит с 28 по 31 августа в Щербинке. Ожидается участие представителей 30 стран, поддерживающих и развивающих логистику с Российской Федерацией.
Салон включает в себя более 20 тысяч квадратных метров выставочных площадей, более 100 натурных образцов техники, отраслевую конференцию, а также тематические развлекательные мероприятия для гостей выставки.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Количество гостей и посетителей салона должно превысить 25000 человек, в их числе официальные делегации стран-участниц, представители правительства и руководители профильных министерств как России, так и других государств.

Международный железнодорожный салон PRO//Движение.Экспо
1 из 21

Количество гостей и посетителей салона должно превысить 25000 человек, в их числе официальные делегации стран-участниц, представители правительства и руководители профильных министерств как России, так и других государств.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (в центре) и генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа (справа) на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Международный железнодорожный салон PRO//Движение.Экспо
2 из 21

Председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (в центре) и генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа (справа) на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный салон стал уникальной коммуникационной площадкой для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами. Предполагается, что на салоне будут работать на площадках и выставочных площадях более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли.

Пленарное заседание международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
3 из 21

Международный салон стал уникальной коммуникационной площадкой для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами. Предполагается, что на салоне будут работать на площадках и выставочных площадях более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов (слева направо) на пленарном заседании международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо". Темой открывающей пленарной сессии стала "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли".

Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров на ЭКСПО 1520
4 из 21

Генеральный директор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов (слева направо) на пленарном заседании международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо". Темой открывающей пленарной сессии стала "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа озвучил на салоне планы компании в области создания железнодорожной техники.

Генеральный директор АО Трансмашхолдинг Кирилл Липа на пленарном заседании международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
5 из 21

Генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа озвучил на салоне планы компании в области создания железнодорожной техники.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Главный исполнительный директор Siemens Mobility GmbH Сабрина Суссон на пленарном заседании международного железнодорожного салона.

Генеральный директор Siemens Mobility Сабрина Суссон на пленарном заседании международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
6 из 21

Главный исполнительный директор Siemens Mobility GmbH Сабрина Суссон на пленарном заседании международного железнодорожного салона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В работе пленарного заседания принял участие председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж.

Председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж на пленарном заседании международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
7 из 21

В работе пленарного заседания принял участие председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор АО "Синара — Транспортные Машины" Виктор Леш. Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское СП "Синары" и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.

Генеральный директор АО Синара – Транспортные Машины Виктор Леш на пленарном заседании международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
8 из 21

Генеральный директор АО "Синара — Транспортные Машины" Виктор Леш. Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское СП "Синары" и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов (слева) и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

Игорь Манылов и Олег Белозеров на церемонии подписания совместных документов в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо
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Начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов (слева) и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В программе экспо — динамическая экспозиция паровозов, локомотивов и подвижного состава разных лет. Современные электровозы серии ЭС5К "Ермак".

Электровоз серии ЭС5К Ермак во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
10 из 21

В программе экспо — динамическая экспозиция паровозов, локомотивов и подвижного состава разных лет. Современные электровозы серии ЭС5К "Ермак".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На салоне посетителям продемонстрировали мощный струг-снегоочиститель ССГ-1.

Струг-снегоочиститель ССГ-1 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
11 из 21

На салоне посетителям продемонстрировали мощный струг-снегоочиститель ССГ-1.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На ЭКСПО был продемонстрирован обновленный электропоезд ЭГ2Тв "Иволга". В начале июля пресс-служба "Трансмашхолдинга" (ТМХ) — разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем, сообщила, что ОАО "Тверской вагоностроительный завод" компании завершил поставки 24 шестивагонных электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров (МЦД) в рамках первого контракта.

Электропоезд ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
12 из 21

На ЭКСПО был продемонстрирован обновленный электропоезд ЭГ2Тв "Иволга". В начале июля пресс-служба "Трансмашхолдинга" (ТМХ) — разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем, сообщила, что ОАО "Тверской вагоностроительный завод" компании завершил поставки 24 шестивагонных электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров (МЦД) в рамках первого контракта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вагон нового электропоезда ЭГ2Тв "Иволга".

Вагон электропоезда ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
13 из 21

Вагон нового электропоезда ЭГ2Тв "Иволга".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Большой интерес посетителей салона вызвал рельсовый автобус РА-3.

Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
14 из 21

Большой интерес посетителей салона вызвал рельсовый автобус РА-3.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Салон рельсового автобуса РА-3.

Вагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
15 из 21

Салон рельсового автобуса РА-3.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Оригинальное решение российских конструкторов. Лаборатория комплексной диагностики инфраструктуры "Твема".

Лаборатория комплексной диагностики инфраструктуры Твема на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
16 из 21

Оригинальное решение российских конструкторов. Лаборатория комплексной диагностики инфраструктуры "Твема".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Паровоз серии П36 во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Паровоз серии П36 во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
17 из 21

Паровоз серии П36 во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Паровоз серии Ь (Ерь) во время парада паровозов.

Паровоз серии Ь (Ерь) во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
18 из 21

Паровоз серии Ь (Ерь) во время парада паровозов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

У гостей салона была возможность сделать селфи на фоне ретро-паровоза.

Посетители на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
19 из 21

У гостей салона была возможность сделать селфи на фоне ретро-паровоза.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Театрализованное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Парад паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
20 из 21

Театрализованное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Танцевальное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Танцевальное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
21 из 21

Танцевальное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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