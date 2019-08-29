Количество гостей ж/д салона в Щербинке может превысить 25 тысяч человек

Количество гостей и посетителей салона должно превысить 25000 человек, в их числе официальные делегации стран-участниц, представители правительства и руководители профильных министерств как России, так и других государств.
Количество гостей и посетителей салона должно превысить 25000 человек, в их числе официальные делегации стран-участниц, представители правительства и руководители профильных министерств как России, так и других государств.
Председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (в центре) и генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа (справа) на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (в центре) и генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа (справа) на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Международный салон стал уникальной коммуникационной площадкой для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами. Предполагается, что на салоне будут работать на площадках и выставочных площадях более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли.
Международный салон стал уникальной коммуникационной площадкой для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами. Предполагается, что на салоне будут работать на площадках и выставочных площадях более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли.
Генеральный директор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов (слева направо) на пленарном заседании международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо". Темой открывающей пленарной сессии стала "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли".
Генеральный директор Международного союза железных дорог Франсуа Давенн, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов (слева направо) на пленарном заседании международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо". Темой открывающей пленарной сессии стала "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли".
Генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа озвучил на салоне планы компании в области создания железнодорожной техники.
Генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа озвучил на салоне планы компании в области создания железнодорожной техники.
Главный исполнительный директор Siemens Mobility GmbH Сабрина Суссон на пленарном заседании международного железнодорожного салона.
Главный исполнительный директор Siemens Mobility GmbH Сабрина Суссон на пленарном заседании международного железнодорожного салона.
В работе пленарного заседания принял участие председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж.
В работе пленарного заседания принял участие председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж.
Генеральный директор АО "Синара — Транспортные Машины" Виктор Леш. Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское СП "Синары" и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
Генеральный директор АО "Синара — Транспортные Машины" Виктор Леш. Группа "Синара" в июне сообщила, что завод "Уральские локомотивы" (российское СП "Синары" и немецкой Siemens) передали РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
Начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов (слева) и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".
Начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов (слева) и председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в рамках международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".
В программе экспо — динамическая экспозиция паровозов, локомотивов и подвижного состава разных лет. Современные электровозы серии ЭС5К "Ермак".
В программе экспо — динамическая экспозиция паровозов, локомотивов и подвижного состава разных лет. Современные электровозы серии ЭС5К "Ермак".
На салоне посетителям продемонстрировали мощный струг-снегоочиститель ССГ-1.
На салоне посетителям продемонстрировали мощный струг-снегоочиститель ССГ-1.
На ЭКСПО был продемонстрирован обновленный электропоезд ЭГ2Тв "Иволга". В начале июля пресс-служба "Трансмашхолдинга" (ТМХ) — разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем, сообщила, что ОАО "Тверской вагоностроительный завод" компании завершил поставки 24 шестивагонных электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров (МЦД) в рамках первого контракта.
На ЭКСПО был продемонстрирован обновленный электропоезд ЭГ2Тв "Иволга". В начале июля пресс-служба "Трансмашхолдинга" (ТМХ) — разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем, сообщила, что ОАО "Тверской вагоностроительный завод" компании завершил поставки 24 шестивагонных электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров (МЦД) в рамках первого контракта.
Вагон нового электропоезда ЭГ2Тв "Иволга".
Большой интерес посетителей салона вызвал рельсовый автобус РА-3.
Большой интерес посетителей салона вызвал рельсовый автобус РА-3.
Салон рельсового автобуса РА-3.
Оригинальное решение российских конструкторов. Лаборатория комплексной диагностики инфраструктуры "Твема".
Оригинальное решение российских конструкторов. Лаборатория комплексной диагностики инфраструктуры "Твема".
Паровоз серии П36 во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Паровоз серии П36 во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Паровоз серии Ь (Ерь) во время парада паровозов.
Паровоз серии Ь (Ерь) во время парада паровозов.
У гостей салона была возможность сделать селфи на фоне ретро-паровоза.
У гостей салона была возможность сделать селфи на фоне ретро-паровоза.
Театрализованное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Театрализованное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Танцевальное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".
Танцевальное выступление во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".