Глава Ростуризма назвала Крымский мост "туристическим магнитом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова назвала мост через Керченский пролив "туристическим магнитом", притягивающим внимание посетителей полуострова.

"Крымский мост сам по себе является туристическим магнитом всего региона. Огромное количество людей планирует свое путешествие на полуостров именно по Крымскому мосту, потому что хотят видеть это красивое величественное сооружение и проехать по Крымскому мосту, насладиться видами, которые по-настоящему прекрасны и вдохновляющие", - сказала Догузова, слова которой приводит инфоцентр "Крымский мост".

По словам главы Ростуризма, туристический поток на Крымский полуостров вырос практически на 11% и по состоянию на август составил чуть более 5 миллионов человек. "Из них 60% приехало на Крымский полуостров по Крымскому мосту", - подчеркнула глава Ростуризма. По ее мнению, железнодорожное движение по мосту дополнительно расширит возможности и еще больше увеличит туристический поток на полуостров. "Россияне могут планировать свое путешествие на Крымский полуостров на протяжении всего года, в том числе и в межсезонье. Сейчас мы уже не зависим от штормов, от погоды, потому что есть Крымский мост", - отметила глава Ростуризма.

По данным инфоцентра, за три летних месяца по мосту проехало 2,25 миллиона автомобилей, что почти на 8,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,074 миллиона машин). "Постепенный рост потока связан с увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок: почти 200 тысяч фур и 25 тысяч рейсовых и туристических автобусов пересекли пролив за лето", - отметили в инфоцентре.

В Крым по мосту едут отдыхать из разных городов России. В основном это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги, а также жители соседнего Краснодарского края.