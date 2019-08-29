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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье около 2 тысяч многодетных семей получили землю с начала года

12:18 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Порядка двух тысяч многодетных семей Московской области получили землю из собственности региона c начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства имущества региона Подмосковья.

"С момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили более 25 тысяч многодетных семей. В текущем году получили землю 1953 семьи. Лидером по обеспечению многодетных семей бесплатной землёй за 7 месяцев стал городской округ Дубна", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.

Обязательным условием для получения земли является наличие трех и более несовершеннолетних детей, постоянная регистрация на территории региона от пяти лет, а также отсутствие иных земельных участков в собственности. Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили более 25 тысяч семей.
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