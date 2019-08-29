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РИА Новости

В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины, завернутое в ковер

12:15 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения у заброшенного стадиона в Санкт-Петербурге тела мужчины, завернутого в ковер, сообщает городское ГСУСК РФ.
Тело неизвестного было обнаружено в четверг у заброшенного стадиона на Оборонной улице.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти мужчины", - говорится в сообщении.
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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