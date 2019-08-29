В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины, завернутое в ковер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения у заброшенного стадиона в Санкт-Петербурге тела мужчины, завернутого в ковер, сообщает городское ГСУСК РФ.

Тело неизвестного было обнаружено в четверг у заброшенного стадиона на Оборонной улице.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти мужчины", - говорится в сообщении.