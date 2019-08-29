Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:08Z
https://ria.ru/20190829/1558025505.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151906/07/1519060788_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_a7490308c7ef6a040934f1997837d13a.jpg
РИА Новости

Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля "Фармспал"

12:08 29.08.2019
1070
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
Ранее сообщалось, что эксперты Росздравнадзора изучают данные о безопасности фенспирида после появившейся информации о том, что французский препарат от кашля "Эреспал", содержащий фенспирид, может повлиять на здоровье сердца. Позднее стало известно, что Росздравнадзор изымает из продажи сразу четыре лекарства на основе данного вещества - "Эреспал", "Эпистат", "Эриспирус" и "Сиресп".
Шипучие таблетки
7 сентября 2017, 02:38РИА Новости
Ученые открыли опасное свойство аспирина
"Министерством здравоохранения Российской Федерации… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата: Фармспал (МНН: фенспирид)", - говорится в документе.
Решение принято на основании заключения Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении лекарства с фенспиридом, уточняется в документе.
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
31 июля, 10:13РИА Новости
Врач назвала самые бесполезные лекарства
601000
Обсудить 0
РосздравнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали мужчину, избившего американского профессора
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Джузеппе Конте
Экс-премьер Италии прокомментировал заявление Трампа по поводу Конте
Лента
новостей
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме Город образования на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
Собянин рассказал о средней зарплате учителя в Москве
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова объяснила, почему "Фризиум" исчез с российского рынка
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На МАКС-2019 представили проект российско-китайского самолета CR929
Операция
Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
Лента новостейМолния