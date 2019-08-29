Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля "Фармспал"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что эксперты Росздравнадзора изучают данные о безопасности фенспирида после появившейся информации о том, что французский препарат от кашля "Эреспал", содержащий фенспирид, может повлиять на здоровье сердца. Позднее стало известно, что Росздравнадзор изымает из продажи сразу четыре лекарства на основе данного вещества - "Эреспал", "Эпистат", "Эриспирус" и "Сиресп".

"Министерством здравоохранения Российской Федерации… принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата: Фармспал (МНН: фенспирид)", - говорится в документе.