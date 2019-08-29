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РИА Новости

На Кубани проверят данные о выбивании показаний по делу о перестрелке

12:07 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Кубанский омбудсмен и глава региональной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) проверят информацию чеченского уполномоченного о применении к задержанным по делу о ночной перестрелке в Краснодаре уроженцам республики недозволенных методов дознания.
Как говорится на сайте омбудсмена Чечни Нурди Нухажиева, в среду он обратился к своему коллеге в Краснодарском крае в связи с задержанием уроженцев Чечни, к которым, по данным родственников, применяются "недозволенные методы дознания с целью выбить у них показания". Также отмечается, что один из потерпевших является чеченцем, который получил ножевые ранения в спину, после чего и был произведен выстрел в нападавшего. Чеченский омбудсмен обратился также в краевую ОНК.

"Мой коллега ссылается на то, что родственники говорят о незаконных методах следствия, дознания, которые применяются к этим людям. Мой коллега просит меня их посетить, сделать выводы. Я их сделаю в ближайшее время. Как только мы выясним, где они находятся… я буду готов посетить, посмотреть на месте, поговорить с администрацией (СИЗО – ред.)… По некоторым данным, они в первом следственном изоляторе. В ближайшее время я там буду", - сказал РИА Новости кубанский омбудсмен Сергей Мышак.

Председатель ОНК Краснодарского края Анзаур Ахиджак в свою очередь также сообщил РИА Новости о планах проверить в четверг условия содержания в СИЗО задержанных уроженцев Чечни. "Я сегодня поеду туда и проверю… Они в следственном изоляторе №1 в Краснодаре", - сказал он.
В УФСИН по Краснодарскому краю РИА Новости заявили, что не комментируют информацию о нарушениях прав задержанных. Комментарием СУСК РФ по Кубани по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.
Стрельба в Краснодаре
21 августа, 11:30Радио
Очевидцы рассказали подробности стрельбы в центре Краснодара
По информации СУСК по Кубани, в ночь на 21 августа в Краснодаре между группой граждан из республик Северного Кавказа на бытовой почве произошел конфликт с участием, по предварительным данным, не менее 30 человек. По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. Потерпевший скончался в больнице. Кроме того, сообщалось еще о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело об убийстве и групповом хулиганстве. По данным ведомства, по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений арестованы пять человек.
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УФСИННурди НухажиевКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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