На Кубани проверят данные о выбивании показаний по делу о перестрелке

"Мой коллега ссылается на то, что родственники говорят о незаконных методах следствия, дознания, которые применяются к этим людям. Мой коллега просит меня их посетить, сделать выводы. Я их сделаю в ближайшее время. Как только мы выясним, где они находятся… я буду готов посетить, посмотреть на месте, поговорить с администрацией (СИЗО – ред.)… По некоторым данным, они в первом следственном изоляторе. В ближайшее время я там буду", - сказал РИА Новости кубанский омбудсмен Сергей Мышак.

Председатель ОНК Краснодарского края Анзаур Ахиджак в свою очередь также сообщил РИА Новости о планах проверить в четверг условия содержания в СИЗО задержанных уроженцев Чечни. "Я сегодня поеду туда и проверю… Они в следственном изоляторе №1 в Краснодаре", - сказал он.

По информации СУСК по Кубани, в ночь на 21 августа в Краснодаре между группой граждан из республик Северного Кавказа на бытовой почве произошел конфликт с участием, по предварительным данным, не менее 30 человек. По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные, беспорядочные выстрелы, при этом один из граждан произвел не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. Потерпевший скончался в больнице. Кроме того, сообщалось еще о двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело об убийстве и групповом хулиганстве. По данным ведомства, по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений арестованы пять человек.