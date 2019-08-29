Китай направит в Россию военных и технику на учения "Центр-2019"

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай направит 1600 военнослужащих и более 300 единиц техники на стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", сообщил в четверг официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

"По соглашению двух сторон, китайские войска примут участие в учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября в Оренбургской области",- сообщил на брифинге Чжэнь Гоцян.

Он уточнил, что Китай направит на учения около 1600 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, а также 30 самолетов и вертолетов.

"Эти учения направлены на дальнейшие развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнёрства, углубление дружественного практического сотрудничества в военной сфере, а также повышение возможностей по совестному реагированию на различные угрозы безопасности", - отметил Чжэнь Гоцян.