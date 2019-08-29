Владивосток встретил 100-тысячного туриста с электронной визой

"Юбилейный пассажир прилетел рейсом Токио-Владивосток авиакомпании "Аврора". В торжественной обстановке представители аэропорта, администрации края и авиакомпании "Аврора" вручили путешественнице из Японии памятные подарки и цветы. Саито Риса и Цутия Нао прилетели в Приморский край вдвоем, как обычные туристки и то, что одна из них стала юбилейным пассажиром, стало для нее приятной неожиданностью", - говорится в сообщении.