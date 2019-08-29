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РИА Новости
Туризм

Владивосток встретил 100-тысячного туриста с электронной визой

12:03 29.08.2019 (обновлено: 12:05 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Международный аэропорт Владивосток встретил 100-тысячного иностранного туриста, прилетевшего на Дальний Восток по электронной визе, сообщает авиаузел.
"Юбилейный пассажир прилетел рейсом Токио-Владивосток авиакомпании "Аврора". В торжественной обстановке представители аэропорта, администрации края и авиакомпании "Аврора" вручили путешественнице из Японии памятные подарки и цветы. Саито Риса и Цутия Нао прилетели в Приморский край вдвоем, как обычные туристки и то, что одна из них стала юбилейным пассажиром, стало для нее приятной неожиданностью", - говорится в сообщении.
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По данным аэропорта, сегодня наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан Китая и Японии.
Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток стал действовать в августе 2017 года. Иностранные туристы могут прибыть на Дальний Восток по электронной визе через аэропорты, морские и железнодорожные пункты пропуска, оформив визу через интернет.
Упрощенным визовым порядком могут воспользоваться жители 19 стран: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
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