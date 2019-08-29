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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, избившего американского профессора

12:00 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в нападении в Петербурге на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что 15 сентября прошлого года несколько молодых людей в баре на улице Ломоносова брызнули потерпевшему в лицо из аэрозольного баллончика, избили, после чего отобрали имущество за сумму более 300 тысяч рублей", - рассказала Волк.
Сейчас подозреваемого задержали, расследование продолжается.
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Ирина ВолкМВД РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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