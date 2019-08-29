В Петербурге задержали мужчину, избившего американского профессора

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в нападении в Петербурге на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что 15 сентября прошлого года несколько молодых людей в баре на улице Ломоносова брызнули потерпевшему в лицо из аэрозольного баллончика, избили, после чего отобрали имущество за сумму более 300 тысяч рублей", - рассказала Волк.
Сейчас подозреваемого задержали, расследование продолжается.