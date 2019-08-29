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РИА Новости

В Карелии опрокинулся школьный автобус, пострадали пять учителей

11:57 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший учителей, опрокинулся в Карелии, пять человек получили травмы, сообщили в ГИБДД РФ.
"На 10 км автодороги Валимяки – Костамоярви водитель, управляя автобусом "ПАЗ", совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием… Пятеро пострадавших пассажиров после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, автобус принадлежит Элисенваарской средней образовательной школе, он перевозил 13 учителей из деревни Элисенваара в город Лахденпохья.
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