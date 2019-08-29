В Карелии опрокинулся школьный автобус, пострадали пять учителей

"На 10 км автодороги Валимяки – Костамоярви водитель, управляя автобусом "ПАЗ", совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием… Пятеро пострадавших пассажиров после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение", - рассказал собеседник агентства.