В Карелии опрокинулся школьный автобус, пострадали пять учителей

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший учителей, опрокинулся в Карелии, пять человек получили травмы, сообщили в ГИБДД РФ.
"На 10 км автодороги Валимяки – Костамоярви водитель, управляя автобусом "ПАЗ", совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием… Пятеро пострадавших пассажиров после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, автобус принадлежит Элисенваарской средней образовательной школе, он перевозил 13 учителей из деревни Элисенваара в город Лахденпохья.