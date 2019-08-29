Экс-премьер Италии прокомментировал заявление Трампа по поводу Конте

РИМ, 29 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии, пожизненный сенатор Марио Монти расценил как некорректное заявление, которое президент США Дональд Трамп сделал в отношении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте в самый разгар политических консультаций по выходу из нынешнего правительственного кризиса на Апеннинах.

"Я не желал бы такого твита президента Соединенных Штатов во время консультаций", - сказал Монти в прямом эфире общенационального телеканала La7. "Эта вещь не представляется мне корректной и уважающей итальянские государственные институты", - подчеркнул видный политик и экономист, возглавлявший правительство Италии в кризисный период 2011-2013 годов.

Во вторник Трамп в Twitter назвал Конте "глубокоуважаемым премьер-министром Итальянской Республики". По словам американского президента, Конте "мощно представлял" Италию в G7. "Он сильно любит свою страну и хорошо работает с США. Это очень талантливый человек, который, надеюсь, останется премьер-министром!" - написал Трамп.

Значение заявления Трампа отметил лидер "Движения 5 звезд" (Д5З), вице-премьер Луиджи Ди Майо, который в ходе консультаций настаивал на том, что Конте должен вновь возглавить национальное правительство. По его мнению, высокая оценка Трампом деятельности и личных качеств Конте подтверждает правильность его выбора в качестве главы будущего кабинета министров.

"Признание, полученное со стороны президента Трампа, показывает нам, что мы находимся на верном пути", - заявил в среду вечером Ди Майо по завершении консультаций с президентом Италии Серджо Маттареллой по выходу из правительственного кризиса. В ходе встречи с главой государства лидер Д5З сообщил, что "пятизвездочники" и представители Демократической партии достигли политического соглашения по кандидатуре Конте. В четверг утром Маттарелла поручил Конте сформировать новое правительство страны.