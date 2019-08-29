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РИА Новости

Экс-премьер Италии прокомментировал заявление Трампа по поводу Конте

11:56 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 29 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии, пожизненный сенатор Марио Монти расценил как некорректное заявление, которое президент США Дональд Трамп сделал в отношении ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте в самый разгар политических консультаций по выходу из нынешнего правительственного кризиса на Апеннинах.
"Я не желал бы такого твита президента Соединенных Штатов во время консультаций", - сказал Монти в прямом эфире общенационального телеканала La7. "Эта вещь не представляется мне корректной и уважающей итальянские государственные институты", - подчеркнул видный политик и экономист, возглавлявший правительство Италии в кризисный период 2011-2013 годов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
20 августа, 17:26РИА Новости
Конте обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса в Италии
Во вторник Трамп в Twitter назвал Конте "глубокоуважаемым премьер-министром Итальянской Республики". По словам американского президента, Конте "мощно представлял" Италию в G7. "Он сильно любит свою страну и хорошо работает с США. Это очень талантливый человек, который, надеюсь, останется премьер-министром!" - написал Трамп.
Значение заявления Трампа отметил лидер "Движения 5 звезд" (Д5З), вице-премьер Луиджи Ди Майо, который в ходе консультаций настаивал на том, что Конте должен вновь возглавить национальное правительство. По его мнению, высокая оценка Трампом деятельности и личных качеств Конте подтверждает правильность его выбора в качестве главы будущего кабинета министров.
"Признание, полученное со стороны президента Трампа, показывает нам, что мы находимся на верном пути", - заявил в среду вечером Ди Майо по завершении консультаций с президентом Италии Серджо Маттареллой по выходу из правительственного кризиса. В ходе встречи с главой государства лидер Д5З сообщил, что "пятизвездочники" и представители Демократической партии достигли политического соглашения по кандидатуре Конте. В четверг утром Маттарелла поручил Конте сформировать новое правительство страны.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
28 августа, 20:57РИА Новости
"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера
Острый политический кризис разразился на Апеннинах в самый разгар сезона летних отпусков. Восьмого августа вице-премьер, лидер парии "Лига" Маттео Салвини уведомил Конте о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал проведения досрочных парламентских выборов, а Конте 20 августа подал прошение об отставке президенту Маттарелле.
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Джузеппе КонтеДональд ТрампМарио МонтиИталияСШАВ мире
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