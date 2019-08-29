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РИА Новости
Культура

В пресс-службе Киркорова прокомментировали скандал на "Новой волне"

11:55 29.08.2019 (обновлено: 12:49 29.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подготовка к премьере песни "Лунный гость" Филиппа Киркорова потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали артисту под горячую руку, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.
В среду на "Новой волне" состоялась премьера песни "Лунный гость" Киркорова. После выступления некоторые СМИ со ссылкой на видео, попавшее в сеть, сообщили о том, что артист отказался репетировать номер без камер, и обещал не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания в адрес организаторов.
"Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", - сказали в пресс-службе.
Как отметили представители артиста, публика овациями встретила выступление артиста.
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КультураНовая волнаФилипп КиркоровРоссия
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