В пресс-службе Киркорова прокомментировали скандал на "Новой волне"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подготовка к премьере песни "Лунный гость" Филиппа Киркорова потребовала много времени и внимания, поэтому технические службы, которые ушли на обед и не выполнили необходимые требования, попали артисту под горячую руку, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.

В среду на "Новой волне" состоялась премьера песни "Лунный гость" Киркорова. После выступления некоторые СМИ со ссылкой на видео, попавшее в сеть, сообщили о том, что артист отказался репетировать номер без камер, и обещал не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания в адрес организаторов.

"Премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере... Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", - сказали в пресс-службе.