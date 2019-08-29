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РИА Новости
Культура

Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева

12:05 29.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАртист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
Артист балета Сергей Полунин во время публичного интервью
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин снялся в новом клипе продюсера Максима Фадеева на песню "Стану ли я счастливей". Видео разместили на YouTube.
Ролик снимали на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Режиссером выступил Евгений Курицын.
"Песня "Стану ли я счастливей" от начала и до конца про мою жизнь. Всегда, когда исполняю ее, меня переполняют эмоции, и я стараюсь передать их вам", - написал Фадеев в инстаграме.
Он признался, что стал счастливее от того, что "главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета – Сергей Полунин".
"Потрясающе! И ты, и песня и Сережа!", - прокомментировала совместную работу продюсера и танцора оперная певица Хибла Герзмава.
Кадр из клипа FIKA Беги
16 августа, 23:14Культура
Ученица Максима Фадеева из "Голос.Дети" выпустила клип на песню "Беги"
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