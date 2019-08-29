Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин снялся в новом клипе продюсера Максима Фадеева на песню "Стану ли я счастливей". Видео разместили на YouTube.

Ролик снимали на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Режиссером выступил Евгений Курицын.

"Песня "Стану ли я счастливей" от начала и до конца про мою жизнь. Всегда, когда исполняю ее, меня переполняют эмоции, и я стараюсь передать их вам", - написал Фадеев в инстаграме.

Он признался, что стал счастливее от того, что "главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета – Сергей Полунин".