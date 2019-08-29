Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок", станет специальный гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в начале октября, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Эндрю Скотт пятого и шестого октября выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам", - сказали в пресс-службе.
Актер также снялся в картинах "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", сериалах "Пустая корона" и "Черное зеркало".