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РИА Новости
Культура

Эндрю Скотт приедет на Comic Con Russia

12:45 29.08.2019
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© AFP 2019 / Leon NealИрландский актер Эндрю Скотт на мировой премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Spectre" в Королевском Альберт-Холле
Ирландский актер Эндрю Скотт на мировой премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Spectre в Королевском Альберт-Холле
© AFP 2019 / Leon Neal
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок", станет специальный гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в начале октября, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Эндрю Скотт пятого и шестого октября выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам", - сказали в пресс-службе.
Актер также снялся в картинах "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", сериалах "Пустая корона" и "Черное зеркало".
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