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РИА Новости

В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД

11:53 29.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Внутреннее разбирательство пройдет в Центре организации дорожного движения из-за не согласованного с руководством введения на одном из участков МКАД ограничения скорости в 80 километров в час, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что на МКАД стали штрафовать водителей за превышение скоростного режима в 80 километров в час, а не 100 километров в час. Согласно опубликованному видеоролику, на участке дороги установлен знак, ограничивающий скорость движения до 80 километров в час.
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"Ввод этого участка короткого, он является грубейшей ошибкой проектирования, и ее корни проистекают из того, что поставлена задача бороться с аварийностью, это чисто рефлективная реакция на серию ДТП, которая там прошла. Это неправильный подход. И в ЦОДД это признают, не только я, но и руководитель ЦОДД Вадим Юрьевич Юрьев, он по этому поводу назначил серьезное разбирательство, как так получилось, что приняли такое решение, не пройдя внутренние процедуры внутри ЦОДД", - сказал Евсин.
По его словам, вместо введения таких ограничений необходимо обратить внимание на истинные причины аварийности на МКАД, такие как плохая навигация на дороге и остановки в полосе движения в результате мелких ДТП из-за отсутствия нормальных обочин.
"Плохое ориентирование на дороге, то есть даже с навигатором не все люди могут попасть в развязки новые. И плохие указатели и навигация вводят людей в заблуждение и порождают то, что человек начинает больше смотреть в навигатор, чем на дорогу. Вторая очень важная причина - это остановки в полосе движения в результате мелких ДТП. Нет нормальных обочин на МКАДе, часто даже съехать некуда, а остановка в такой магистрали в полосе движения немедленно приводит к высочайшей вероятности аварии", - отметил Евсин.
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По его словам, он будет добиваться отмены такого ограничения скоростного режима на этом участке МКАД. "Думаю, что оно будет отменено. По крайней мере, я буду выступать за отмену и серьезное разбирательство внутри нашей организации, почему очень такой формальный, бюрократический подход процветает при важнейших вещах, определяющих безопасность на дорогах", - сказал Евсин.
Он отметил, что необоснованное введение дополнительных ограничений скорости очень распространено. "Это неправильно и, к сожалению, является общероссийским подходом, когда у нас на многих дорогах идут совершенно необъяснимые участки, на которых возникают ограничения скорости на дороге, когда не меняются дорожные условия совершенно. Вот человек едет, у него было 90, потом 60, потом 40... Происходит это из-за старого подхода, который процветал в ГАИ", - сказал Евсин.
С появлением фиксирующих камер водители перестали смотреть на дорогу и начали высматривать камеры, добавил он. "Порой без навигатора невозможно понять, какой сейчас скоростной режим на дороге. С этим нужно покончить раз и навсегда. Мы придадим этому публичность и будем менять эти подходы. Я надеюсь, что это будет исправлено", - заключил Евсин.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МКАДМоскваОбщество
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