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РИА Новости

Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым

11:52 29.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Вопрос полной газификации Крыма будет обсуждаться на федеральном уровне, на это потребуется около 40 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В сентябре в правительстве Российской Федерации состоится рабочее совещание по достижению 100% показателей газификации республики Крым. На это потребуется около 40 миллиардов рублей. Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
По его словам, до 2022 года предстоит газифицировать более 100 населенных пунктов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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