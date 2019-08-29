Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Вопрос полной газификации Крыма будет обсуждаться на федеральном уровне, на это потребуется около 40 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"В сентябре в правительстве Российской Федерации состоится рабочее совещание по достижению 100% показателей газификации республики Крым. На это потребуется около 40 миллиардов рублей. Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.