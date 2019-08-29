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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть будет активно применять цифровые технологии для управления

11:49 29.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области начнут широко применять цифровые технологии для управления регионом, а также внедрят их в социальную и градостроительные сферы, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Ленинградская область одна из первых регионов вступила на путь цифровизации. Сегодня мы продолжаем эту работу: создан ситуационный центр, который дает возможность принимать оперативные управленческие решения, запускаем проект цифровой платформы для инвестиционно-строительной сферы. Особое направление — цифровизация социальной сферы. Здесь мы ожидаем новый подход к решению ежедневных задач людей: от электронной записи к врачу до получения паспорта", - сказал глава региона, выступая на сессии "Проекты цифровизации Ленинградской области — 2020".
Сессия прошла в деревне Мистолово Всеволожского района Ленинградской области.
Как пояснил собеседник агентства, сессия проводилась в рамках заключенного на Петербургском международном экономическом форуме-2019 соглашения между правительством Ленинградской области и АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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В пресс-службе областного правительства сообщили, что участники мероприятия рассматривали, в частности, вопросы создания удобных цифровых сервисов для инвесторов. Благодаря новым технологиям бизнесмены смогут быстрее развивать свое дело, ускорить и облегчить многие бизнес-процессы, а также расширить целевую аудиторию и охват.
Помимо этого на сессии обсуждался вопрос цифровизации образования, соцзащиты, здравоохранения, а также участие Ленинградской области в государственной системе управления данными.
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