В Росстате прокомментировали ситуацию с приложениями ведомства

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В пресс-службе Росстата прокомментировали информацию об оплате несуществующего мобильного приложения ведомства и заявили, что в скором времени оно появится.
"В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store", — заявили РИА Новости в Росстате.
По данным Счетной палаты, статистическое ведомство подписало и оплатило контракт с ЗАО "Ланит" на 64,567 миллиона рублей. Договор включал в себя обновление дизайна сайта Росстата, внедрение единой схемы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако аудиторы не смогли найти его в соответствующих магазинах программ.
В пресс-службе Росстата подчеркнули, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.