В Росстате прокомментировали ситуацию с приложениями ведомства

"В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store", — заявили РИА Новости в Росстате.