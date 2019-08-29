Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:29Z
https://ria.ru/20190829/1558023508.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_08353b0e80295f028b817145d94fdc7c.jpg
РИА Новости

В Росстате прокомментировали ситуацию с приложениями ведомства

11:45 29.08.2019 (обновлено: 12:29 29.08.2019)
1499
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В пресс-службе Росстата прокомментировали информацию об оплате несуществующего мобильного приложения ведомства и заявили, что в скором времени оно появится.
"В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store", — заявили РИА Новости в Росстате.
По данным Счетной палаты, статистическое ведомство подписало и оплатило контракт с ЗАО "Ланит" на 64,567 миллиона рублей. Договор включал в себя обновление дизайна сайта Росстата, внедрение единой схемы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Однако аудиторы не смогли найти его в соответствующих магазинах программ.
В пресс-службе Росстата подчеркнули, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.
Смартфон iPhone
Вчера, 00:32РИА Новости
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
11522128
Обсудить 5
GoogleРосстатAppleРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
РИА
Новости
Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе
Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском
Сотрудники в офисе
Сенатор оценил слова китайского бизнесмена о 12-часовой рабочей неделе
Дрон на закате солнца
Россия законодательно готовится к появлению беспилотников на дорогах
Лента
новостей
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Водитель автомобиля
Эксперт призвал ужесточить наказание за необоснованные штрафы автолюбителям
Вид на улицу Ильинка в Москве
В Москве ограничат движение в связи с празднованием Дня города
Яровое. Самая удобная поза для купания в озере
Озера Алтая вместо Мертвого моря. Чем удивят сибирские курорты
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Главная проблема материалов для искусственных суставов - их низкая износостойкость
Российские ученые разработали неизнашивающиеся протезы для суставов
Смартфон iPhone
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Самолет вылетел в Таджикистан после вынужденной посадки в Екатеринбурге
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Лента новостейМолния