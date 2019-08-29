СК начал проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае, в результате которого два человека госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в регионе произошло ДТП с маршруткой, следовавшей из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. Управление ГИБДД по региону отмечало, что госпитализированы два человека, всего в больницу были доставлены 15 человек, в том числе пятеро детей.

"По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел начал проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи СКР осматривают место происшествия, опрашивают пассажиров и очевидцев, назначают судебные экспертизы. По результатам этих и других проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.