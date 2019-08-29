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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком на Ставрополье

11:45 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае, в результате которого два человека госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее ГУ МЧС по краю сообщило, что в регионе произошло ДТП с маршруткой, следовавшей из Адлера во Владикавказ, и грузовиком MAN. Управление ГИБДД по региону отмечало, что госпитализированы два человека, всего в больницу были доставлены 15 человек, в том числе пятеро детей.
"По данному факту Кочубеевский межрайонный следственный отдел начал проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас следователи СКР осматривают место происшествия, опрашивают пассажиров и очевидцев, назначают судебные экспертизы. По результатам этих и других проверочных мероприятий в СКР будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По данным СК, в микроавтобусе, по предварительным данным, находились, кроме водителя, 14 пассажиров, из них пять детей. "Всем им оказана амбулаторная медицинская помощь, водитель и один пассажир маршрутки с полученными травмами госпитализированы в Невинномысскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
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СК РФМЧС РФСтавропольский крайПроисшествия
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