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РИА Новости

Из-за ливней в Приморье упали несколько опор ЛЭП

11:44 29.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Несколько опор ЛЭП упали в Приморье, свыше 700 подтоплено из-за паводка в результате ливней, три села остались без света, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.
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"Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе. В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП 6 кВ, что привело к нарушению энергоснажения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего восстановят электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
С 26 по 28 августа в Приморье массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не зафиксировано. В регионе подтоплено 712 опор ЛЭП 0,4-110 кВ.
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