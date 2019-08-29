Из-за ливней в Приморье упали несколько опор ЛЭП

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Несколько опор ЛЭП упали в Приморье, свыше 700 подтоплено из-за паводка в результате ливней, три села остались без света, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Подтопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.

"Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе. В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП 6 кВ, что привело к нарушению энергоснажения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего восстановят электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.