Под Магаданом задержали подозреваемого в убийстве водителя на трассе

Ранее стало известно, что на трассе Палатка-Кулу-Нексикан один водитель застрелил другого из-за конфликта на дороге, на место выехали следователи и полицейские.

"Злоумышленник 1967 года рождения был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Предварительно установлено, что на проезжей части между двумя водителями грузового автотранспорта произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из ружья, в результате чего мужчина 1970 года рождения скончался. На месте происшествия проводятся следственные действия следователями Следственного управления СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.