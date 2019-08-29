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РИА Новости

Под Магаданом задержали подозреваемого в убийстве водителя на трассе

11:44 29.08.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
МАГАДАН, 29 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в четверг задержали подозреваемого в убийстве на трассе Палатка-Кулу-Нексикан на Колыме, сообщает УМВД России по региону.
Ранее стало известно, что на трассе Палатка-Кулу-Нексикан один водитель застрелил другого из-за конфликта на дороге, на место выехали следователи и полицейские.
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"Злоумышленник 1967 года рождения был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Предварительно установлено, что на проезжей части между двумя водителями грузового автотранспорта произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из ружья, в результате чего мужчина 1970 года рождения скончался. На месте происшествия проводятся следственные действия следователями Следственного управления СК России по Магаданской области", - говорится в сообщении.
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