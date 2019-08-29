Порошенко назвал избрание Шуфрича главой комитета в Раде издевательством

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года и сформируют парламентские комитеты.