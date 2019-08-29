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РИА Новости

Порошенко назвал избрание Шуфрича главой комитета в Раде издевательством

11:43 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова станет издевательством над журналистикой.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года и сформируют парламентские комитеты.
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"Мы должны сохранить свободу слова, потому что то, с чего началось – присутствие господина Шуфрича во главе комитета (по вопросам – ред.) свободы слова, я думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова", - сказал Порошенко в четверг журналистам в Раде, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Он подчеркнул, что фракция "Европейской солидарности" будет требовать от фракции "Слуга народа" заменить кандидатуру Шуфрича, в противном случае фракция партии Порошенко не будет голосовать за назначение глав парламентских комитетов.
Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова. Это решение раскритиковали многие журналисты, а также глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Нестор Шуфрич
28 августа, 11:14РИА Новости
Партия Порошенко прокомментировала избрание Шуфрича главой комитета Рады
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Нестор ШуфричПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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