Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:01Z
https://ria.ru/20190829/1558023271.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/114025/42/1140254267_0:129:1320:871_1036x0_80_0_0_86bb306a7148d59297b0eda127081348.jpg
РИА Новости

Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО "Лефортово"

11:41 29.08.2019 (обновлено: 13:01 29.08.2019)
12102
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Олег Сенцов
Олег Сенцов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Олег Сенцов. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова перевели в СИЗО "Лефортово", заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, обмен заключенными между странами должен состояться в пятницу.
Изменения в процессе обмена могут быть, но "вопрос уже на рельсы поставлен и будет отработан", добавил он.
Чийгоз — одним из лидеров запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. Его признали виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), и он получил восемь лет колонии общего режима. Позднее был помилован.
Сенцова осудили на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
*Экстремистское движение, запрещенное в России
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
19 июля, 16:26Дело Кирилла Вышинского
Адвокат считает, что Зеленский говорил об освобождении Вышинского и Сенцова
132101485
Обсудить 3
Олег СенцовЛефортовоВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Скорее всего это неудавщего террориста отпустят.
29 августа, 12:02
Моджахед Иванович
3000010
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников
В России за семь лет число погибших в ДТП детей снизилось на треть
Актер Александр Числов
Умер актер Александр Числов
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
Партия "Слуга народа" создала коалицию в Верховной раде
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, "сломивший" 130 воров в законе
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Стоп-кадр видео нападения на девочку-инвалида в Нижнем Новгороде
"Будет только хуже". В Нижнем Новгороде подростки избили девочку-инвалида
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Певец Филипп Киркоров
В пресс-службе Киркорова прокомментировали скандал на "Новой волне"
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
Лента новостейМолния