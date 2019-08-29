Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО "Лефортово"

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова перевели в СИЗО "Лефортово", заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, обмен заключенными между странами должен состояться в пятницу.

Изменения в процессе обмена могут быть, но "вопрос уже на рельсы поставлен и будет отработан", добавил он.

Чийгоз — одним из лидеров запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. Его признали виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией), и он получил восемь лет колонии общего режима. Позднее был помилован.

Сенцова осудили на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.