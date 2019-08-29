В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Компания "Камов" запатентовала технологию, которая способна разогнать боевой вертолет до скорости 600 километров в час, рассказал журналистам генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Как отметил Михеев, перспективные аналоги от Boeing и Sikorsky пока не достигли таких показателей: разрабатываемые американские вертолеты будут летать со скоростью в 480-550 километров в час.

Накануне стало известно, что Минобороны определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. Всего госзаказчику было предложено порядка десяти концепций.