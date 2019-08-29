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РИА Новости

В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч

11:39 29.08.2019 (обновлено: 15:41 29.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг — РИА Новости. Компания "Камов" запатентовала технологию, которая способна разогнать боевой вертолет до скорости 600 километров в час, рассказал журналистам генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Как отметил Михеев, перспективные аналоги от Boeing и Sikorsky пока не достигли таких показателей: разрабатываемые американские вертолеты будут летать со скоростью в 480-550 километров в час.
Накануне стало известно, что Минобороны определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. Всего госзаказчику было предложено порядка десяти концепций.
Заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" сообщил, что машину создадут к 2027 году.
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
28 августа, 04:02РИА Новости
В России создадут "принципиально новый" вертолет
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Вертолеты РоссииКамовБезопасность
Популярные комментарии
Зеркало заднего вида с нарисованной летящей вдогонку ракетой томагавк, вот и вся технология.
29 августа, 13:16
ВСВладимир Саров
817210100
молодцы
29 августа, 12:57
aa.p.ppp
9320011
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