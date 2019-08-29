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РИА Новости

В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

11:36 29.08.2019 (обновлено: 11:38 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 29 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
"Мы сейчас ничего комментировать не можем. На трассе работают следователи и, к сожалению, в этих местах нет мобильной связи, поэтому информации очень мало. Действительно, проезжавший водитель застрелил другого во время ссоры. Подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
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УМВДСледственный комитет РФМагаданПроисшествия
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