В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

"Мы сейчас ничего комментировать не можем. На трассе работают следователи и, к сожалению, в этих местах нет мобильной связи, поэтому информации очень мало. Действительно, проезжавший водитель застрелил другого во время ссоры. Подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.