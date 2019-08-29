В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

МАГАДАН, 29 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
"Мы сейчас ничего комментировать не можем. На трассе работают следователи и, к сожалению, в этих местах нет мобильной связи, поэтому информации очень мало. Действительно, проезжавший водитель застрелил другого во время ссоры. Подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
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