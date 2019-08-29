Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T11:34Z
https://ria.ru/20190829/1558022961.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150064/46/1500644627_0:101:3281:1947_1036x0_80_0_0_070e40aefa7d8673edbabfce09e8ba3d.jpg
РИА Новости

Forbes: "Альфа Private" стал лидером в рейтинге банков РФ для миллионеров

11:33 29.08.2019 (обновлено: 11:34 29.08.2019)
47
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАльфа-банк
Альфа-банк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Журнал Forbes поместил подразделение Альфа-банка для работы с состоятельными клиентами "Альфа Private" на первое место рейтинга лучших российских банков для миллионеров вместо его предыдущего лидера Sberbank Private Banking.
Как отмечает издание, "Альфа Private" последние три года улучшал свои позиции в рейтинге - в 2018 году был вторым, в 2017-м - третьим, а в 2016-м - четвертым. В нынешнем рейтинге банк набрал 84,4 балла. За год капитал под управлением "Альфа Private" вырос на 22%. Кроме того, за год с момента публикации предыдущего рейтинга банк увеличил порог входа для состоятельных клиентов: в Москве до одного миллиона долларов с 500 тысяч долларов, а в регионах до 550 тысяч долларов с 250 тысяч долларов.
Sberbank Private Banking, лидер трех предыдущих рейтингов, занял второе место, набрав 84,3 балла. Активы под управлением Sberbank Private Banking за год выросли на 15%, а число клиентов - на 7%. На третьей строчке в этом году оказался Friedrich Wilhelm Raiffeisen (83,9 балла), чьи активы под управлением за год выросли на 12%. Private Banking ВТБ занял четвертое место (73,9 балла). Впервые в пятерку лидеров в этом году попал UniCredit Private Banking Russia (69,3 балла), чьи доходы от обслуживания премиальных клиентов за прошедший год выросли на 35%.
Среди иностранных банков лидерами в этом году стали четыре прошлогодних участника рейтинга - UBS (91 балл), Julius Baer (85 баллов), Credit Suisse (84 балла) и Pictet (64 балла). Пятое место занял Citi Private Bank (54 балла).
Вывеска Альфа-банка
26 июля, 11:37РИА Недвижимость
Альфа-банк запустил онлайн-базу недвижимости для ипотечных заемщиков
Forbes составляет рейтинг лучших российских банков для миллионеров с 2016 года. При оценке игроков журнал учитывает оценки профессиональных участников рынка, независимых экспертов. В этом году в методологию рейтинга добавилась независимая оценка экспертов Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking. Так, при оценке банков использовались следующие критерии: общее число клиентов private-подразделения, число клиентов с финансовыми активами более одного миллиона долларов, а также ставки по депозитам и количество рейтингов финансового института.
"Мы выражаем благодарность нашим клиентам за оказанное доверие и коллегам по рынку за высокую оценку нашей работы. Именно доверие клиентов мы считаем основой нашего успеха. Благодаря слаженной работе команды Альфа Private, мы реализуем все наши смелые и амбициозные планы, совершенствуем уровень сервиса и расширяем спектр услуг", - привели в пресс-службе банка комментарий директора по управлению крупным частным капиталом Алины Назаровой.
000000
Обсудить 0
РоссияАльфа-банкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Нулевая отметка нефтепровода Дружба
ЧП на "Дружбе" не повлияло на добычу "Татнефти", но отразилось на прибыли
РИА
Новости
Деньги
Инвестиции в основной капитал в Москве в I полугодии выросли почти на 20%
Офис Проминвестбанка в Киеве
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ увеличил портфель электронных гарантий малому бизнесу до 50 млрд рублей
Лента
новостей
Вертолетный центр
В Москве появится аэротакси
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор ПАО Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина Юрий Грудинин
Новикомбанк профинансирует Авиакомплекс имени Ильюшина на 10 млрд рублей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сохранит пост главы МВД Украины, пишут СМИ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова
Глава Минфина Украины Маркарова сохранит пост, заявили в Раде
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп распорядился пересмотреть решение о военной помощи Украине
Сотрудники ситуационного Центра организации дорожного движения в Москве
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400
Павильон компании Ростех
"Ростех" показал на МАКС-2019 комплекс сотовой связи для удаленных районов
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки в июле выдали россиянам более миллиона кредитных карт
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
Лента новостейМолния