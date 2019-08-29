"Ростех" показал на МАКС-2019 комплекс сотовой связи для удаленных районов

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на международном авиасалоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах, сообщили РИА Новости в компании.

Устройство "Фотон-ПАК ПБ" формирует обособленную локальную криптозащищенную сеть GSM с возможностью подключения к сетям сотовой связи, а также телефонным сетям общего пользования и специального назначения. Оно состоит из базовой станции GSM и автоматизированного рабочего места.

"Разработка ориентирована, прежде всего, на компании, реализующие проекты строительства нефтяной, газотранспортной, электросетевой, промышленной и железнодорожной инфраструктуры в районах с низким качеством или полным отсутствием сотовой и стационарной связи. Также новинка будет востребована службами, работающими в зонах стихийных бедствий, в ходе ликвидации последствий ЧС. Программно-аппаратный комплекс позволяет оперативно разворачивать и масштабировать локальные сети GSM для обеспечения бесперебойной связи в любой местности, в том числе на движущихся объектах", - рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Благодаря функции распознавания абонентов "свой-чужой" комплекс формирует список пользователей для регулирования сотовой связи и не допускает несанкционированного доступа в периметр сети. Радиус покрытия станции в базовой комплектации составляет 2 километра, но по требованию заказчика зона покрытия может быть увеличена до нескольких десятков километров за счет применения более мощных антенн.