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РИА Новости

"Ростех" показал на МАКС-2019 комплекс сотовой связи для удаленных районов

11:33 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на международном авиасалоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и удаленных районах, сообщили РИА Новости в компании.
Устройство "Фотон-ПАК ПБ" формирует обособленную локальную криптозащищенную сеть GSM с возможностью подключения к сетям сотовой связи, а также телефонным сетям общего пользования и специального назначения. Оно состоит из базовой станции GSM и автоматизированного рабочего места.
"Разработка ориентирована, прежде всего, на компании, реализующие проекты строительства нефтяной, газотранспортной, электросетевой, промышленной и железнодорожной инфраструктуры в районах с низким качеством или полным отсутствием сотовой и стационарной связи. Также новинка будет востребована службами, работающими в зонах стихийных бедствий, в ходе ликвидации последствий ЧС. Программно-аппаратный комплекс позволяет оперативно разворачивать и масштабировать локальные сети GSM для обеспечения бесперебойной связи в любой местности, в том числе на движущихся объектах", - рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
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Благодаря функции распознавания абонентов "свой-чужой" комплекс формирует список пользователей для регулирования сотовой связи и не допускает несанкционированного доступа в периметр сети. Радиус покрытия станции в базовой комплектации составляет 2 километра, но по требованию заказчика зона покрытия может быть увеличена до нескольких десятков километров за счет применения более мощных антенн.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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