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РИА Новости

В Петерубурге проверят дом престарелых из-за видео с кричащей пациенткой

11:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ доме престарелых
В доме престарелых
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В доме престарелых. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Прокуратура Красногвардейского района Петербурга запросила разрешительные, медицинские и правоустанавливающие документы у пансионата для пожилых людей "Синяя птица" после видео с пациенткой, кричащей из-за действий санитарки, сообщила представитель пансионата Елена Халина.
Видеоролик, демонстрирующий обращение с пациентами в пансионате для пожилых и маломобильных людей "Синяя птица" был опубликован в социальных сетях. Автором видео стали две девушки, которые случайно проходили мимо и услышали сквозь открытое окно крики. Видео получило большой общественный резонанс.
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"Сегодня я со всеми документами еду в районную прокуратуру для разговора. Сотрудники прокуратуры сами вышли на меня после того, как увидели видео и сообщения в СМИ о том, что санитарка пансионата как-то не так меняла белье нашей пациентке", - рассказала РИА Новости Халина.
По ее словам, учреждение уже провело внутреннюю проверку инцидента. "На видеозаписи видно, как наша санитарка меняет белье пациентки с деменцией. Бабушка кричит, что ей больно, а санитарка встряхивает белье и подтягивает ее на подушки. Все действия санитарки идут согласно инструкции, встряхивать гигиеническое белье необходимо перед переодеванием, а лежать на подушке человеку гораздо удобнее", - заявила Халина.
Представитель социального учреждения пояснила, что бабушка, попавшая на видео, страдает деменцией, для которой характерны обостренные реакции на действия окружающих и спутанное сознание.
"Ее сын Александр просто в шоке от видео, которое попало в интернет и его растиражировали СМИ, так как он не давал своего согласия на публикацию изображения его мамы, тем более в таком состоянии. Он полностью на нашей стороне и сейчас думает о том, может ли он привлечь авторов видео к ответственности за съемки без разрешения", - добавила Халина.
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