В Петерубурге проверят дом престарелых из-за видео с кричащей пациенткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Прокуратура Красногвардейского района Петербурга запросила разрешительные, медицинские и правоустанавливающие документы у пансионата для пожилых людей "Синяя птица" после видео с пациенткой, кричащей из-за действий санитарки, сообщила представитель пансионата Елена Халина.

Видеоролик, демонстрирующий обращение с пациентами в пансионате для пожилых и маломобильных людей "Синяя птица" был опубликован в социальных сетях. Автором видео стали две девушки, которые случайно проходили мимо и услышали сквозь открытое окно крики. Видео получило большой общественный резонанс.

"Сегодня я со всеми документами еду в районную прокуратуру для разговора. Сотрудники прокуратуры сами вышли на меня после того, как увидели видео и сообщения в СМИ о том, что санитарка пансионата как-то не так меняла белье нашей пациентке", - рассказала РИА Новости Халина.

По ее словам, учреждение уже провело внутреннюю проверку инцидента. "На видеозаписи видно, как наша санитарка меняет белье пациентки с деменцией. Бабушка кричит, что ей больно, а санитарка встряхивает белье и подтягивает ее на подушки. Все действия санитарки идут согласно инструкции, встряхивать гигиеническое белье необходимо перед переодеванием, а лежать на подушке человеку гораздо удобнее", - заявила Халина.

Представитель социального учреждения пояснила, что бабушка, попавшая на видео, страдает деменцией, для которой характерны обостренные реакции на действия окружающих и спутанное сознание.