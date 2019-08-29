Орландо Блум рассказал, что ему было неловко сниматься с Карой Делевинь

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Орландо Блум признался, что ему было неловко сниматься в откровенных сценах с моделью Карой Делевинь в телесериале "Карнивал Роу", сообщает Daily Mail.
© Amazon Studios (2019)Кадр из фильма "Карнивал Роу"
© Amazon Studios (2019)
Кадр из фильма "Карнивал Роу"
"Это как удар по голове - всегда немного неловко, если честно. Вокруг стоит множество людей, которые смотрят, как ты делаешь вид, что занимаешься сексом. Это относится как к любовным сценам, так и к тем, где есть насилие", - рассказал актер на премьере проекта в Лондоне.
В новом фэнтезийном сериале Блум и Делевинь играют двух влюбленных: он - детектив из реального мира, она - фея, которой приходится уживаться с людьми, как и другим мифическим существам.
"Это социальный рассказ о беженцах, расах, власти и отношениях. Все благодаря Трэвису Бичему, который вынашивал эту идею около 20 лет. Наконец, она осуществилась", - прокомментировал Блум.
Премьера сериала состоится 30 августа на Amazon Video.
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