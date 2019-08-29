Орландо Блум рассказал, что ему было неловко сниматься с Карой Делевинь

"Это как удар по голове - всегда немного неловко, если честно. Вокруг стоит множество людей, которые смотрят, как ты делаешь вид, что занимаешься сексом. Это относится как к любовным сценам, так и к тем, где есть насилие", - рассказал актер на премьере проекта в Лондоне.