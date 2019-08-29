Медведчук поддержал идею о сокращении состава Рады

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поддерживает идею сокращения состава Верховной рады с 450 до 300 депутатов.
Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" готовит законопроект по изменениям в Конституцию страны о сокращении численности состава Рады с 450 депутатов до 300.
"Я считаю, что 450 депутатов для Украины слишком много. Поэтому, конечно же, надо сокращать количество. Но сделать это будет не очень легко, потому что надо разработать законопроект, надо пройти все стадии его рассмотрения. Мы еще этот вопрос не рассматривали, но я думаю, что наша фракция поддержит (эту инициативу - ред.)", - сказал Медведчук журналистам в четверг.
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.