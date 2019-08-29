Медведчук поддержал идею о сокращении состава Рады

"Я считаю, что 450 депутатов для Украины слишком много. Поэтому, конечно же, надо сокращать количество. Но сделать это будет не очень легко, потому что надо разработать законопроект, надо пройти все стадии его рассмотрения. Мы еще этот вопрос не рассматривали, но я думаю, что наша фракция поддержит (эту инициативу - ред.)", - сказал Медведчук журналистам в четверг.