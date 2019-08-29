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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину визита Болтона в Белоруссию

11:25 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию может быть попыткой Вашингтона "прозондировать почву" на предмет дальнейших изменений в американо-белорусских отношениях, считает руководитель центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, заведующий сектором теории политики Эдуард Соловьев.
Ранее Болтон заявил, что в четверг намерен посетить Белоруссию. Как отмечало издание Foreign Policy, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит страну с начала этого века.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
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"Сейчас наверняка будут происходить какие-то изменения. Это попытка, возможно, прозондировать почву, провести личные беседы Болтона с (президентом Белоруссии Александром - ред.) Лукашенко, с другими высокопоставленными представителями белорусской элиты", - заявил РИА Новости эксперт.
По мнению Соловьева, о сближении стран сейчас говорить трудно, "потому что отношения сложные", но есть вероятность того, что будут полностью восстановлены дипломатические связи, потому что американская миссия давно не в полном составе работала на территории Белоруссии.
"Визит Болтона - это новый шаг, поскольку до последнего времени политические деятели такого уровня, близкие к президенту (США Дональду) Трампу, Белоруссию, естественно не посещали", - добавил Соловьев.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.
В январе в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута". В августе Белоруссию посетил конгрессмен США Майк Куигли, состоялась встреча с замглавы МИД республики Андреем Дапкюнасом. В МИД тогда отмечали, что собеседники отметили важность дополнительных усилий по укреплению доверия в отношениях Минска и Вашингтона.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью с журналистами после возложения цветов к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
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