СК начал проверку после инцидента с пациентом в больнице в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что врачи больницы в Тюмени отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием, впоследствии скончавшегося, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ранее в сообществе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" жительница Тюмени Любовь Прорвина написала, что врачи областной клинической больницы №2 незадолго до смерти ее 44-летнего супруга отказали ему в срочной операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли, предложив встать в очередь на плановую операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев. В конце июня, по словам женщины, состояние ее мужа резко ухудшилось. Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались, утверждает Прорвина, в результате чего ее супруг скончался.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отказали в проведении срочной операции", – говорится в сообщении СУСК.