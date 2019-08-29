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РИА Новости

СК начал проверку после инцидента с пациентом в больнице в Тюмени

11:24 29.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что врачи больницы в Тюмени отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием, впоследствии скончавшегося, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее в сообществе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте" жительница Тюмени Любовь Прорвина написала, что врачи областной клинической больницы №2 незадолго до смерти ее 44-летнего супруга отказали ему в срочной операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли, предложив встать в очередь на плановую операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев. В конце июня, по словам женщины, состояние ее мужа резко ухудшилось. Врачи скорой помощи пытались помочь мужчине и предупредили ОКБ №2 о тяжелом пациенте, но в больнице принять пациента отказались, утверждает Прорвина, в результате чего ее супруг скончался.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отказали в проведении срочной операции", – говорится в сообщении СУСК.
Ранее о проверке в больнице РИА Новости сообщил региональный департамент здравоохранения, властями назначена экспертиза медицинской документации. Свою проверку также организовала прокуратура области.
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