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РИА Новости

Франция попросила Россию разрешить экспертизу останков соратника Наполеона

11:21 29.08.2019 (обновлено: 14:49 29.08.2019)
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© Фото : ИА РАНПредположительная могила бригадного генерала
Предположительная могила бригадного генерала
© Фото : ИА РАН
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французские эксперты просят российских коллег разрешить экспертизу предполагаемых останков сподвижника Наполеона, генерала Гюдена, на территории Франции, сообщил президент Русско-французского фонда развития исторических инициатив Пьер Малиновский.
Останки сподвижника Наполеона Бонапарта, генерала Великой армии Шарля Этьена Гюдена, были обнаружены в ходе археологической экспедиции в Смоленске. Генерал, погибший под Смоленском в августе 1812 года, был захоронен в Королевском бастионе городской крепостной стены.
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"Мы хотели бы попросить Российскую академию наук, российские власти разрешить вывезти во Францию некоторые образцы генетического материала, чтобы провести генетические исследования в одной из лучших лабораторий Франции, чтобы на 100 процентов удостовериться в том, что мы имеем дело именно с останками генерала Гюдена", - сказал Малиновский на пресс-конференции в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.
По его словам, глава института, где могли бы пройти такие исследования, известен во Франции - в частности, он проводил экспертизу останков Сент-Экзюпери.
"Нам бы хотелось подчеркнуть, что для проведения этой экспертизы обязательно должны быть приглашены представители российской стороны, чтобы совестно провести исследования и подтвердить результаты", - отметил глава Русско-французского фонда.
При этом он отметил, что все мероприятия будут начаты только после решения членов семьи генерала, в частности, потомка генерала Альберика Д’Орлеана.
"Именно они должны принять решение, что делать с останками генерала Гюдена в случае подтверждения их подлинности", - подчеркнул он.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему ногу и тяжело повредило другую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
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