Франция попросила Россию разрешить экспертизу останков соратника Наполеона

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Французские эксперты просят российских коллег разрешить экспертизу предполагаемых останков сподвижника Наполеона, генерала Гюдена, на территории Франции, сообщил президент Русско-французского фонда развития исторических инициатив Пьер Малиновский.

Останки сподвижника Наполеона Бонапарта, генерала Великой армии Шарля Этьена Гюдена, были обнаружены в ходе археологической экспедиции в Смоленске. Генерал, погибший под Смоленском в августе 1812 года, был захоронен в Королевском бастионе городской крепостной стены.

"Мы хотели бы попросить Российскую академию наук, российские власти разрешить вывезти во Францию некоторые образцы генетического материала, чтобы провести генетические исследования в одной из лучших лабораторий Франции, чтобы на 100 процентов удостовериться в том, что мы имеем дело именно с останками генерала Гюдена", - сказал Малиновский на пресс-конференции в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

По его словам, глава института, где могли бы пройти такие исследования, известен во Франции - в частности, он проводил экспертизу останков Сент-Экзюпери.

"Нам бы хотелось подчеркнуть, что для проведения этой экспертизы обязательно должны быть приглашены представители российской стороны, чтобы совестно провести исследования и подтвердить результаты", - отметил глава Русско-французского фонда.

При этом он отметил, что все мероприятия будут начаты только после решения членов семьи генерала, в частности, потомка генерала Альберика Д’Орлеана.

"Именно они должны принять решение, что делать с останками генерала Гюдена в случае подтверждения их подлинности", - подчеркнул он.