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РИА Новости

Китай выразил надежду на скорейшую отмену санкций США в отношении Huawei

11:21 29.08.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китайская сторона надеется, что США как можно скорее отменят оказываемое ими давление и санкции в отношении Huawei и других китайских предприятий, чтобы избежать негативных последствий для американских компаний и глобальных производственных цепочек, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"В производственных цепочках во многих отраслях предприятия по всему миру уже наладили тесную взаимосвязь, и оказание давления на китайские предприятия в конечном итоге приведет к потерям со стороны предприятий США. Надеемся, что американская сторона, исходя из интересов собственных компаний, безопасности глобальных производственных цепочек и цепей поставок, как можно скорее отменит санкции и давление в отношении компании Huawei и других китайских компаний", - заявил он.
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Ранее заместитель председателя Huawei Эрик Сюй сообщил, что согласно предварительному анализу, торговые ограничения со стороны США могут снизить её доход более чем на 10 миллиардов долларов.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
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Huawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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