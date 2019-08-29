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РИА Новости

Персонал интерната под Орлом накажут после инцидента с пациентом

11:18 29.08.2019
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© Depositphotos / halfpointПожилая женщина у окна
Пожилая женщина у окна
© Depositphotos / halfpoint
Пожилая женщина у окна. Архивное фото
БРЯНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудников Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где престарелого пациента оставили лежать на полу во время санобработки помещения, накажут, заявил РИА Новости директор учреждения Владимир Авилов.
Кадры, на которых видно, как пожилой беспомощный пациент дома-интерната лежит на полу медучреждения в подгузнике, появились в местных СМИ. Сообщалось, что это Болховский дом-интернат в Орловской области, в котором в это время проводилась обработка от тараканов.
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"Я не буду комментировать ничего. Будут наказаны люди", - сказал Авилов.
Профсоюз медиков в Орловской области назвал действия персонала негуманными.
"Сложно сделать выводы из одного видео, но определенно люди не должны лежать на полу в таком состоянии, это совершенно нечеловечно. Главный постулат в такой ситуации - это гуманизм. Прежде всего, к пациентам нужно по-человечески относиться", - сказал лидер отделения профсоюза "Действие" в Орле Дмитрий Серегин.
Ранее следственный комитет и прокуратура региона сообщили о начале проверок в связи с этим происшествием. Правительство Орловской области также направило специалистов в Болховский дом-интернат, чтобы детально разобраться в ситуации на месте.
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Здоровье - ОбществоОрловская областьПроисшествия
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