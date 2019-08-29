МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии. Как отмечала дипмиссия, планируются, в частности, встречи с президентом республики Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Издание Foreign Policy отмечало, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Белоруссию, с начала этого века.