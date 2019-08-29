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РИА Новости

МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа

11:15 29.08.2019 (обновлено: 11:23 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон будет находиться в Минске с визитом 29 августа, заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии. Как отмечала дипмиссия, планируются, в частности, встречи с президентом республики Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Издание Foreign Policy отмечало, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит Белоруссию, с начала этого века.
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"Сегодня, двадцать девятого августа 2019 года состоится визит в Республику Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а также переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем", - заявил Глаз журналистам.
Как уточнил пресс-секретарь, стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности
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