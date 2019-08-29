Зеленский напомнил депутатам от "Слуги народа" о работе на благо людей

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами от его партии "Слуга народа" призвал их не забывать, что они принесли присягу народу Украины, рассказал депутат Рады от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Интернет-издание "Украинская правда" в среду сообщило, что Зеленский провел встречу за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии "Слуга народа", но кадровых вопросов не обсуждали.

"Это было последнее слово перед тем, как мы запускаемся (начинается работа Рады – ред.) "Ребята, помните кому вы даете присягу". Это было на самом деле очень круто", - сказал Арахамия, трансляцию вел телеканал "Прямой". Он также добавил, что депутатам "надо работать на благо народа Украины".

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.