Зеленский напомнил депутатам от "Слуги народа" о работе на благо людей

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами от его партии "Слуга народа" призвал их не забывать, что они принесли присягу народу Украины, рассказал депутат Рады от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Интернет-издание "Украинская правда" в среду сообщило, что Зеленский провел встречу за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии "Слуга народа", но кадровых вопросов не обсуждали.
"Это было последнее слово перед тем, как мы запускаемся (начинается работа Рады – ред.) "Ребята, помните кому вы даете присягу". Это было на самом деле очень круто", - сказал Арахамия, трансляцию вел телеканал "Прямой". Он также добавил, что депутатам "надо работать на благо народа Украины".
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады крупнейшая фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре будущего премьера. По информации источников РИА Новости, им станет замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.