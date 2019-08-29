Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе

"После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей. Нам пообещали принять все те меры, которые мы указывали в наших требованиях к администрации".

Юрий Изотеев