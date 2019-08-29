Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:38Z
https://ria.ru/20190829/1558021708.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152464/38/1524643864_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9bb61447902db0bedc611204c730a423.jpg
РИА Новости

Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе

11:12 29.08.2019 (обновлено: 13:38 29.08.2019)
6833
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Операция. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев рассказал изданию Ura.ru, по какой причине врачи передумали увольняться.
"После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей. Нам пообещали принять все те меры, которые мы указывали в наших требованиях к администрации".
Юрий Изотеев
Ранее стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. По данным СМИ, врачи жаловались на низкую зарплату и высокую нагрузку.
Для выяснения причин в медицинские учреждения направили межведомственную комиссию. Позднее в областном Минздраве сообщили, что врачи получат стимулирующие выплаты.
Во вторник в больницу приехали глава Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
После этого пять хирургов Центральной городской больницы № 1 отозвали заявления об увольнении, а один решил сменить специализацию на УЗИ.
Врачи
28 августа, 15:41РИА Новости
Власти Свердловской области рассказали о зарплате медиков в регионе
8424746
Обсудить 4
Министерство здравоохранения РФСвердловская областьНижний ТагилРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сейчас кинут кости, как в своё время военным, и затушат очередной пожар, или вернее будет сказать замажут зелёнкой прорвавшийся нарыв.
29 августа, 11:18
NFName Family
1200110
Рекомендуем
В операционной
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
РИА
Новости
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Врачи
Власти Свердловской области рассказали о зарплате медиков в регионе
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым
Лента
новостей
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В России разработали технологию, разгоняющую боевой вертолет до 600 км/ч
Автомобиль скорой медицинской помощи
Башкирский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Участники Марша защитников Украины в Киеве
"Украина больше не интересна Вашингтону". Куда делись американские кураторы
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Говорить о полноценной рецессии в США пока рано, заявил эксперт
09:12На Ямале один человек пострадал при пожаре в общежитии для вахтовиков
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Таджикистан после посадки в "Кольцово"
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Лента новостейМолния