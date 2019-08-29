Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 Нижнего Тагила Юрий Изотеев рассказал изданию Ura.ru, по какой причине врачи передумали увольняться.
"После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым было принято решение о проверке всех лечебных учреждений на адекватную оплату ночных и сверхурочных работ, которые осуществляет дежурная бригада врачей. Нам пообещали принять все те меры, которые мы указывали в наших требованиях к администрации".
Ранее стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. По данным СМИ, врачи жаловались на низкую зарплату и высокую нагрузку.
Для выяснения причин в медицинские учреждения направили межведомственную комиссию. Позднее в областном Минздраве сообщили, что врачи получат стимулирующие выплаты.
Во вторник в больницу приехали глава Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
После этого пять хирургов Центральной городской больницы № 1 отозвали заявления об увольнении, а один решил сменить специализацию на УЗИ.