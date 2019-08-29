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РИА Новости

Челябинские депутаты утвердили пособие для "детей войны"

11:11 29.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Челябинской области в четверг на заседании приняли закон о выплате ежемесячного пособия в размере 500 рублей детям погибших участников Великой Отечественной войны, сообщил председатель заксобрания региона Владимир Мякуш.
Как сообщил в среду на пресс-конференции глава региона Алексей Текслер, им принято решение о внесении в законодательное собрание региона законопроекта о том, чтобы все без исключения дети участников войны области могли получать по 500 рублей ежемесячно, ранее это пособие не получали все граждане данной категории.
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"Проект закона принят в первом чтении и сразу же в третьем, исключая второе чтение. Закон принят", - сказал на заседании Мякуш.
Как пояснила на заседании и. о. министра социальных отношений региона Татьяна Никитина, проектом закона предлагается установить всем детям погибших участников Великой Отечественной войны ежемесячную выплату в размере 500 рублей независимо от получения ими других социальных выплат, начиная с 1 октября 2019 года. Граждане, имеющие право на получение данного социального пособия, могут обратиться за его получением до 1 июля 2020 года, уточнила она. На реализацию данных мер социальной поддержки из бюджета региона в текущем году потребуется 41,1 миллиона рублей, отметила она.
Она уточнила, что данный проект закона внесен в заксобрание главой региона.
По данным министерства соцотношений области, к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, также относятся дети участников войн с Финляндией и Японией. В Челябинской области граждан, имеющих соответствующий статус, 29,13 тысячи человек.
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Алексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
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