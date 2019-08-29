Челябинские депутаты утвердили пособие для "детей войны"

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг - РИА Новости. Депутаты Челябинской области в четверг на заседании приняли закон о выплате ежемесячного пособия в размере 500 рублей детям погибших участников Великой Отечественной войны, сообщил председатель заксобрания региона Владимир Мякуш.

Как сообщил в среду на пресс-конференции глава региона Алексей Текслер, им принято решение о внесении в законодательное собрание региона законопроекта о том, чтобы все без исключения дети участников войны области могли получать по 500 рублей ежемесячно, ранее это пособие не получали все граждане данной категории.

"Проект закона принят в первом чтении и сразу же в третьем, исключая второе чтение. Закон принят", - сказал на заседании Мякуш.

Как пояснила на заседании и. о. министра социальных отношений региона Татьяна Никитина, проектом закона предлагается установить всем детям погибших участников Великой Отечественной войны ежемесячную выплату в размере 500 рублей независимо от получения ими других социальных выплат, начиная с 1 октября 2019 года. Граждане, имеющие право на получение данного социального пособия, могут обратиться за его получением до 1 июля 2020 года, уточнила она. На реализацию данных мер социальной поддержки из бюджета региона в текущем году потребуется 41,1 миллиона рублей, отметила она.

Она уточнила, что данный проект закона внесен в заксобрание главой региона.