Козлов рассказал о процессе интеграции Бурятии и Забайкалья в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Интеграция Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ идет уверенными темпами, сообщил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).
В ноябре 2018 года Забайкалье и Бурятию включили в состав Дальневосточного федерального округа.
"На мой взгляд, процесс интеграции Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ идет уверенно. Созданы ТОР "Бурятия" и ТОР "Забайкалье". На два региона до 2022 года выделяется 16,14 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт, модернизацию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, дорог. Стройки начинаются уже в этом году", - сказал Козлов.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
27 ноября 2018, 10:35РИА НовостиГлава Бурятии заявил, что республика уже ощущает плюсы от включения в ДФО