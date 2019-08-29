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РИА Новости

Козлов рассказал о процессе интеграции Бурятии и Забайкалья в ДФО

11:05 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Интеграция Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ идет уверенными темпами, сообщил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).
В ноябре 2018 года Забайкалье и Бурятию включили в состав Дальневосточного федерального округа.
"На мой взгляд, процесс интеграции Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ идет уверенно. Созданы ТОР "Бурятия" и ТОР "Забайкалье". На два региона до 2022 года выделяется 16,14 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт, модернизацию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, дорог. Стройки начинаются уже в этом году", - сказал Козлов.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
Алексей Цыденов. Архивное фото
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Восточный экономический форум-2019Министерство по развитию Дальнего Востока РФАлександр КозловДальневосточный ФОЗабайкальский крайБурятияЭкономика
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