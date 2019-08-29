Козлов рассказал о процессе интеграции Бурятии и Забайкалья в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Интеграция Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ идет уверенными темпами, сообщил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На мой взгляд, процесс интеграции Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ идет уверенно. Созданы ТОР "Бурятия" и ТОР "Забайкалье". На два региона до 2022 года выделяется 16,14 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт, модернизацию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, дорог. Стройки начинаются уже в этом году", - сказал Козлов.