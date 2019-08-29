В портах Индии усилили безопасность после данных о пакистанских коммандос

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанских коммандос готовится проникнуть с моря на территорию страны, из-за чего все порты в западном штате Гуджарат приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, группа спецназа Пакистана может попытаться проникнуть в Индию со стороны залива Кач в акватории Гуджарата. "Всем кораблям и портам предписано принять максимальные меры предосторожности и сохранять бдительность", - цитирует телеканал директиву местных властей.

Вдоль побережья Гуджарата усилено морское патрулирование, полиция штата получила указание задерживать и проверять всех подозрительных лиц. Усиленные меры безопасности приняты вблизи объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска, а на текущей неделе Пакистан пригрозил вновь закрыть свое воздушное пространство для Индии. В прошлом эти две соседние страны уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас они обе обладают ядерным оружием.