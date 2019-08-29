Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T11:05Z
https://ria.ru/20190829/1558021145.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155761/77/1557617708_0:264:2964:1931_1036x0_80_0_0_19648bdb8dfc8a73c3f2b6214adebbb6.jpg
РИА Новости

Полиция Гонконга запретила антиправительственные демонстрации в субботу

11:01 29.08.2019 (обновлено: 11:05 29.08.2019)
489
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга запретила проведение антиправительственного митинга и шествия Гражданского фронта по правам человека в субботу, 31 августа, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на документ правоохранительных органов.
Согласно пятистраничному документу, полиция официально отклонила запрос о проведении митинга в центре и западной части города. Отмечается, что решение было принято, чтобы поддержать общественную безопасность и избежать угрозы насилия.
Акция протеста в Гонконге
28 августа, 04:22РИА Новости
Ван И назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР
"Протестующие не только прибегают к насилию, поджогам и блокируют дороги, но также используют бутылки с зажигательной смесью, стальные шары, кирпичи, копья, прутья и другое самодельное оружие, чтобы разрушать общественные объекты в крупных масштабах, нарушая порядок и травмируя других", - приводит издание выдержки из сообщения полиции.
Представитель Гражданского фронта заявили, что они намерены обжаловать решение полиции в ближайшее время, однако не надеются, что правоохранительные органы отменят запрет.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
Протестующие в Гонконге, Китай. 24 августа 2019
27 августа, 07:47РИА Новости
Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Продолжались протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией.
1310010
Обсудить 1
Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Полицейская лента
В Индонезии применили слезоточивый газ для разгона протестующих
РИА
Новости
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иран хочет ускорить судебный процесс по задержанному британскому танкеру
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Источник: задержанный в Гибралтаре иранский танкер разгрузится в Турции
Акция протеста в Гонконге
Гонконгские школьники планируют начать забастовку
Лента
новостей
Сотрудник полиции в Барселоне
В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал хорошие новости о диалоге с оппозицией
Полицейские во время акции протеста в Гонконге
В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе
Танк с шиитскими повстанцами в городе Аден
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Мосул, Ирак
Иракское ополчение заявило о ликвидации одного из главарей ИГ*
Полиция в Китае
Австралия отвергла обвинения в шпионаже против задержанного в КНР писателя
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Лента новостейМолния