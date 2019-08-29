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РИА Новости

Источник: задержанный в Гибралтаре иранский танкер разгрузится в Турции

10:59 29.08.2019
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
АНТАКЬЯ (Турция), 29 авг – РИА Новости. Иранский танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), который ранее был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС, а затем отпущен, направляется к турецкому порту Мерсин, где разгрузится, заявил РИА Новости источник в порту.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил в понедельник о продаже нефти с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1), и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже турецкий источник в сфере судоходства заявил РИА Новости, что танкер может разгрузиться в Мерсине или в портах Кипра.
"Иранский танкер вошел в территориальные воды Турции и направляется к порту Мерсин. Танкер там разгрузится, он находится в списке судов порта", - сообщил источник.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
18 августа, 14:32РИА Новости
Иран готов направить корабли для сопровождения освобожденного судна Grace 1
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара.
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ТурцияГибралтарИранВ мире
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